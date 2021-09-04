- В концовке команда подсела? Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать, - цитирует Карпину "РБ Спорт".
Напомним, Валерий Карпин одержал первую победу на посту главного тренера сборной России. Его дебютная игра против команды Хорватии завершилась нулевой ничьей. Российская сборная возглавила турнирную таблицу группы Н отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, набрав 10 очков. Отметим, что у хорватов, в активе которых 7 зачетных баллов, на один матч меньше.
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Дарья Карпина - об игре сборной России: я, конечно, не эксперт, но это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от игры национальной команды в матче против Кипра (2:0).
Фото: РИА Новости
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