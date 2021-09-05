- Отсутствие Смолова в матче с Хорватией - это не ошибка. Смолов вчера сыграл удачно в нескольких эпизодах, но это не говорит о том, что он бы так же проявил себя против хорватов. Сам же Смолов говорил, что очень тяжело играть с точки зрения физической готовности. Видимо, он не готов на 100%, - приводит слова Колоскова "СЭ".
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции после победы над сборной Кипра (2:0) сказал, что функциональное состояние игроков не позволяло им делать простые вещи, и если бы Федор Смолов сыграл с Хорватией, то мог бы выглядеть не лучшим образом во второй игре. В матче с командой Кипра Смолов отдал две результативных передачи.
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Колосков: отсутствие Смолова в матче с Хорватией - это не ошибка
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о неучастии нападающего Федора Смолова в отборочном матче со сборной Хорватии (0:0).
Фото: РФС
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