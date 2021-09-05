Билялетдинов отметил, что сборная России победила благодаря более высокому классу игроков. При этом, по его словам, национальной команде не удалось показать цельную игру.
"Скажем так, победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили. Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это также был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч надо было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично", - сказал Билялетдинов.
Источник: ТАСС
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Динияр Билялетдинов: сборная России победила Кипр на классе. Особо никаких скоростей не включали
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о победе национальной команды над Кипром в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (2:0).
Фото: инстаграм Динияра Билялетдинова
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