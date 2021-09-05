В Катаре не будут вводить строгий дресс-код для болельщиков во время чемпионата мира

Представительница оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими рассказала, что в стране не будут вводить дресс-код для болельщиков на время мундиаля.

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