Фатма Аль-Наими отметила, что в Катаре нет строгих запретов относительно ношения той или иной одежды на улицах городов.
"В Катаре сейчас живут люди со всего света, Доха стала настоящим мультикультурным мегаполисом за последние двадцать лет. Да, у нас есть собственные традиции – это часть культуры. В Катаре, конечно, относительно консервативное общество, однако нет строгих запретов в отношении того, что вы можете или не можете носить в городе или на пляжах у отелей", - рассказала представительница оргкомитета ЧМ-2022.
Источник: Чемпионат
В Катаре не будут вводить строгий дресс-код для болельщиков во время чемпионата мира
Представительница оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими рассказала, что в стране не будут вводить дресс-код для болельщиков на время мундиаля.
Фото: AP Photo
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