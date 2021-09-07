— При любом исходе матча с Мальтой критики сборной России не успокоятся. Карпин — возмутитель спокойствия, и это совершенно нормально, когда команду и тренера критикуют. Даже если мы сегодня 10:0 выиграем, все равно найдутся недовольные, — цитирует Губерниева Sport24.
52-летний Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0). Сегодня сборная сыграет против Мальты. Все матчи проходят в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
Россия сильнее Мальты, но просто так победа не достанется. 3 причины, по которым команде Карпина сегодня не будет легко
Россия - Мальта. Где смотреть матч, онлайн встречи 7 сентября
Губерниев: при любом исходе матча с Мальтой критики сборной России не успокоятся
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сборной России.
Фото: архив Дмитрия Губерниева
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!