Радимов: некоторые игроки сборной России просто не готовы физически

Напомним, что накануне сборная России победила Мальту на своем поле в матче квалификационного этапа ЧМ-2022 (2:0).
После игры Радимов отметил, что некоторые футболисты сборной России имеют проблемы с физической формой.
"Почему ребята приезжают в сборную в неидеальной форме? Тоже не могу объяснить. Дисбаланс в физической подготовке отдельно взятых футболистов очень сильно разнится. Если взять Кузяева, он носится 90 минут и всё равно. А есть некоторые, которые просто не готовы. Тот футбол, который ставит Карпин? 90 минут прессинга. Если один человек выпадает, вся команда не может прессинговать. Но в этом матче меня впечатлила Мальта. Думаю, что играй мы в гостях, у нас были бы колоссальные проблемы с добытием трех очков", - сказал Радимов.
Источник: Матч ТВ
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Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился мнением о проблемах с физической формой у некоторых футболистов национальной команды.
Фото: РИА Новости
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