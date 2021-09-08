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Геркус: уверенного впечатления игра сборной России не оставляет, но есть результат - это главное

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу сборной России над командой Мальты в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 (2:0).
Фото: Sport24
Геркус отметил, что сборная России играла неуверенно, но главное - результат.

"Ребята выполнили задачу, молодцы. Уверенного впечатления игра не оставляет, но тренерский штаб работает, ищет оптимальное сочетание игроков, игровую схему. Игроки тоже немного нервничают, но в целом есть результат, это главное сегодня", - заявил Геркус.

Источник: Sport24

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Теги: Геркус Сборная России
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