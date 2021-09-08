"Играли пресно. Я не увидел особой агрессии. Пора уже наигрывать какие-то комбинации, а эта система навесов и прострелов ничего не дает. У нас нет людей, которые владеют техникой. Даже проигравшие мальтийцы двигались интереснее наших. Они находили простор, били по воротам, быстро переходили в атаку", - цитирует Лещенко "СЭ".
Сборная России в Москве на "Открытие Банк Арене" победила сборную Мальты со счетом 2:0. Голы на свой счет записали нападающий Федор Смолов и полузащитник Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти в конце встречи.
В первых трех матчах под руководством Карпина россияне набрали 7 очков из 9 возможных. Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла в гостях Кипр (2:0). Теперь в активе сборной России 13 очков и второе место в группе H отборочного турнира.
Следующие матчи Россия проведет в октябре. 8 числа состоится домашний матч со Словакией, а 11 октября - в гостях россияне сыграют против Словении.
Лещенко - о победе сборной России: проигравшие мальтийцы выглядели интереснее наших
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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