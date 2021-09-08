"Что касается критики игры сборной, то люди очень многого хотят. Человек недавно заступил и должен показывать классный футбол с игроками, которые впервые играют вместе. Это невозможные вещи, так быстро не бывает. Главное, что ребята заряжены, хотят победить. Все нормально, идёт строительство команды", - приводит слова Смородской "Чемпионат".
В сентябре сборная России провела три матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) в "Лужниках", через три дня в Никосии был обыгран Кипр (2:0). Вчера сборная России в Москве победила команду Мальты со счетом 2:0. Россия набрал 7 очков из 9 возможных.
Сборная России идет на 2-м месте в группе H квалификационного турнира ЧМ-2022. В активе российских футболистов 13 очков в шести матчах.
Следующие матчи Россия проведет в октябре. 8 числа состоится домашний матч с командой Словакии. Он должен пройти в Казани на "Ак Барс Арене" (21:45 мск). А 11 октября в Мариборе россияне встретятся со Словенией (21:45 мск).
Смородская: главное, что игроки сборной России заряжены, хотят победить
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта (2:0).
Фото: ТАСС
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