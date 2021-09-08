"Я не был уверен в победе в матче с Кипром, но с Мальтой у меня не было сомнения, что выиграем с сухим счетом. Футболисты мобилизовались, посмотрели на пляжников и подумали: "Ого, а мы чем хуже? Они всех порвали, почему бы и нам не сделать?" Тут песка нет, бегать легче, поэтому надо побеждать", - цитирует Милонова Metaratings.
Сборная России в Москве на "Открытие Банк Арене" победила сборную Мальты со счетом 2:0. Голы на свой счет записали нападающий Федор Смолов и полузащитник Зелимхан Бакаев, который реализовал пенальти в конце встречи.
В первых трех матчах под руководством Карпина россияне набрали 7 очков из 9 возможных. Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла в гостях Кипр (2:0). Теперь в активе сборной России 13 очков и второе место в группе H отборочного турнира.
Следующие матчи Россия проведет уже в октябре.
Милонов прокомментировал победу сборной России над Мальтой в отборе на ЧМ-2022
Депутат Госдумы Виталий Милонов подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 Россия - Мальта (2:0).
Фото: "Getty Images"
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