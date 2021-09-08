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Гамула: у сборной России есть желание и настрой, но игры как таковой нет

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился впечатлениями от игры сборной России против команды Мальты.
Фото: РИА Новости
Напомним, эта игра состоялась вчера в Москве на "Открытие Банк Арене". Россияне одержали победу со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили нападающий Федор Смолов и полузащитник Зелимхан Бакаев.

"Очки заработали, остальное потом. Игра пока не получается, но видно, что тренер руководит процессом. Думаю, что в дальнейшем футбол станет симпатичнее. У сборной России есть желание, настрой, но игры как таковой нет. Впрочем, думаю, в ближайшее время мы ее увидим. Мы стремимся к этому", - цитирует Гамулу "РБ Спорт".

Сборная России идет на 2-м месте в группе H квалификационного турнира ЧМ-2022. В активе российских футболистов 13 очков в шести матчах. Столько же баллов у Хорватии, но они опережают национальную команду России за счет лучшей разницы мячей.

Следующие матчи Россия проведет в октябре. 8 числа состоится домашний матч с командой Словакии. Он должен пройти в Казани на "Ак Барс Арене" (21:45 мск). А 11 октября в Мариборе россияне встретятся со Словенией (21:45 мск).

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Теги: Гамула Сборная России Сборная Мальты
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