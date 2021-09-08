"Задача одна - команда должна быть в Катаре, это обязательное условие. Вопрос в другом: почему игроки не готовы к приезду в сборную, почему нет физических кондиций, а у Джикии усталость зашкаливает в крови? Сейчас игроки в сборной - дилетанты, а тренеры в клубах - слабые. Отсюда и такая игра сборной, и поражения в еврокубках от всяких "Лудогорцев", - цитирует Созина "Чемпионат".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали две победы и один раз сыграли вничью. Во всех трех встречах Россия не пропустила ни одного мяча.
В нынешнем сезоне еврокубков от России сыграет три клуба. В Лиге чемпионов нашу страну будет представлять "Зенит". Петербургский клуб попал в одну группу с лондонским "Челси", туринским "Ювентусом" и шведским "Мальме".
"Спартак" и "Локомотив" будут играть в групповом этапе Лиги Европы. "Красно-белые" оказались в одном квартете с "Наполи", "Лестером" и "Легией", а "железнодорожники" попали в группу с "Лацио", "Марселем" и "Галатасараем".
Созин: футболисты сборной России - дилетанты
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 над Мальтой (2:0).
Фото: Чемпионат
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