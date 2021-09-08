Аленичев заявил, что не согласен с решением Карпина проводить серьезную ротацию состава в трех сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.
"Лично у меня появился другой вопрос - по очень серьезной ротации состава во всех трех матчах. Она должна быть, но не в таких количествах, здесь с Валерой не соглашусь. На мой взгляд, лучше определиться с основными людьми и проводить точечные изменения на одной-двух позициях", - отметил Аленичев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Аленичев: ротация состава в сборной должна быть, но не в таких количествах. Здесь с Карпиным не соглашусь
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о кадровых решениях Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС
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