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Самедов: почему у сборной России проблемы с интенсивностью? Уровень РПЛ провалился

Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал выступления национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: Sport24
Напомним, что в сентябре сборная России провела три матча в квалификационном раунде ЧМ-2022 под руководством Карпина. Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Самедов заявил, что главное на данном этапе - не игра команды, а результат. Также он высказался о проблемах с интенсивностью в игре сборной России.

"Самое главное - результат. Может быть, яркости не увидели, но семь очков - это здорово. <...> Почему у нас проблемы с интенсивностью? Уровень чемпионата провалился, он не позволяет интенсивно играть", - сказал Самедов.

Источник: Sport24

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Теги: Самедов Сборная России
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