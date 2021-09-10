Самедов: почему у сборной России проблемы с интенсивностью? Уровень РПЛ провалился

Напомним, что в сентябре сборная России провела три матча в квалификационном раунде ЧМ-2022 под руководством Карпина. Российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Самедов заявил, что главное на данном этапе - не игра команды, а результат. Также он высказался о проблемах с интенсивностью в игре сборной России.
"Самое главное - результат. Может быть, яркости не увидели, но семь очков - это здорово. <...> Почему у нас проблемы с интенсивностью? Уровень чемпионата провалился, он не позволяет интенсивно играть", - сказал Самедов.
Источник: Sport24
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Фото: Sport24
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