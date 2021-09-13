"Фернандес - хороший защитник, который сделал выбор в пользу клуба. В последнее время он много травмировался, и на два фронта ему тяжело было играть. Могу пожелать ему вылечить свои травмы и показывать хороший футбол уже на уровне клуба. В сборной ему есть хорошая замена: Вячеслав Караваев из "Зенита", - сказал Гришин.
Сегодня было объявлено о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить свою международную карьеру после четырех лет выступлений за национальную команду. Марио стал участником чемпионата мира-2018 в России и сыграл на Евро-2020, который состоялся летом этого года из-за пандемии коронавируса.
В общей сложности на счету Фернандеса 33 официальных матча в футболке сборной России и 5 забитых мячей.
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев вызывается в сборную России с октября 2019 года. В составе национальной команды он провел 19 матчей и забил 2 гола. За клуб из Петербурга в этом сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах.
Источник: Матч ТВ
Гришин: Караваев будет хорошей заменой Фернандесу в сборной России
Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал завершение карьеры Марио Фернандеса в сборной России.
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