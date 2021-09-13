"В принципе, мог бы еще играть, исходя из возраста. К сожалению, происходят определенные изменения, у тренерского штаба есть свои фавориты и система игры, наверно, не то отношение к Марио.
После слов президента об иностранцах, лимите для меня не будет сюрпризом, если следующим из сборной уйдет Гильерме, чтобы не было натурализованных футболистов", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Сегодня было объявлено о завершении международной карьеры защитника ЦСКА Марио Фернандеса. За национальную команду он выступал на протяжении четырех лет, сыграв в 33-х официальных матчах.
Вратарь "Локомотива" Гильерме выступает за сборную России с 2016 года. На его счету 19 матчей в футболке национальной команды. 35-летний голкипер провел полностью все три матча в сентябре за сборную в отборе на ЧМ-2022, не пропустив ни одного мяча.
Селюк: после слов президента о лимите для меня не будет сюрпризом, если следующим из сборной уйдет Гильерме
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России.
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