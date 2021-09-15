— Еще рано давать оценку, но видно, что он хочет работать, у него есть желание работать. Появление новых лиц в команде дает нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата. Я считаю, что первые три матча для нового тренера прошли хорошо, — рассказал Левитин в интервью "РБК-Спорт".
52-летний Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, заняв вакантное место после ухода Станислава Черчесова.
В трех матчах под руководством специалиста национальная команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Все встречи прошли в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года.
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Помощник Путина прокомментировал работу Карпина в сборной России
— Помощник президента РФ Владимира Путина, и член попечительского совета РФС Игорь Левитин оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости