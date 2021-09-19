В телеграм-канале сборной России появилась фотография, на которой запечатлены Глушаков и Дзюба. Сегодня должен быть объявлен расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, которые пройдут в октябре.
Под руководством Валерия Карпина сборная России провела в сентябре 3 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержали две победы - над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
Следующие матчи национальная команда России проведет в октябре. 8 октября в Казани подопечные Карпина сыграют со Словакией, а 11 октября в Мариборе - против Словении.
Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы (фото)
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков и нападающий "Зенита" Артем Дзюба могут быть вызваны в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РФС