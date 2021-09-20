- Вызов игроков из разных возрастных категорий говорит о попытках Карпина создать баланс опыта и молодости?
- Я не думаю. Самое главное, что дает понять главный тренер - играть будут те, кто на данный момент находятся в лучшей форме. И это не только на словах, а вполне реально отражается в списке сборников. Вот забивает Агаларов почти каждый матч, и сразу появляется в расширенном списке. Тем более что это не окончательный состав, теперь у Карпина будет еще некоторое время для просмотра игроков. А у них будет время, чтобы убедить тренера в своих кандидатурах. Вполне правильный подход, я считаю, потому что были времена, когда состав сборной России можно было назвать чуть ли не за год до матча. А когда кто-то вылетал, то всей страной звонили и умоляли вернуться, потому что адекватных замен не было.
Никита Зайцев, Rusfootball.info
Игонин - о расширенном составе сборной: Карпин дает понять, что играть будут лучшие
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин в интервью Rusfootball.info оценил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
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