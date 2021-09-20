Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0
ЛокомотивЗавершен
Рубин
1 - 3
ЗенитЗавершен
П1 34X 29
ЦСКА
1 - 0
СпартакЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Велес
3 - 1
РоторЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Барселона
1 - 1
ГранадаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
0 - 4
НаполиЗавершен

Игонин - о расширенном составе сборной: Карпин дает понять, что играть будут лучшие

Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин в интервью Rusfootball.info оценил расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
Фото: РФС
- Вызов игроков из разных возрастных категорий говорит о попытках Карпина создать баланс опыта и молодости?

- Я не думаю. Самое главное, что дает понять главный тренер - играть будут те, кто на данный момент находятся в лучшей форме. И это не только на словах, а вполне реально отражается в списке сборников. Вот забивает Агаларов почти каждый матч, и сразу появляется в расширенном списке. Тем более что это не окончательный состав, теперь у Карпина будет еще некоторое время для просмотра игроков. А у них будет время, чтобы убедить тренера в своих кандидатурах. Вполне правильный подход, я считаю, потому что были времена, когда состав сборной России можно было назвать чуть ли не за год до матча. А когда кто-то вылетал, то всей страной звонили и умоляли вернуться, потому что адекватных замен не было.

Никита Зайцев, Rusfootball.info


Теги: Игонин Сборная России Карпин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Статистика "Спартака" при Витории - 3 победы, 1 ничья и 7 поражений 1
Клаудиньо: я счастлив. Очень ждал свой первый гол за "Зенит"
"Спартак" пропустил в РПЛ меньше "Зенита" и поровну с "Рубином", ЦСКА и "Динамо" 1
"Фратрия" - игрокам "Спартака": вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба 2
Меньше "Спартака" в РПЛ забил только "Урал"
Дзюба - о победе над "Рубином": хорошо, когда команда умеет переключаться с ЛЧ на чемпионат
РФС объявит о назначении Перейры в четверг
Ещенко прокомментировал поражение "Спартака" от ЦСКА в 8 туре РПЛ 1
"Когда обещал фанатам взять 3 очка". ЦСКА потролил "Спартак" после победы в дерби
Витория - о матче с ЦСКА: результат несправедлив. "Спартак" был лучше во всех аспектах 2
Масалитин - о расширенном составе сборной России: нужно отдать должное Карпину, он не смотрит на возраст игроков эксклюзив
Червиченко - о дерби ЦСКА и "Спартака": настоящая тягомотина, неинтересный матч. Ничего выдающегося, кроме промахов эксклюзив
Пономарев: вызов в сборную Глушакова, Агаларова и Дзюбы - хороший ход. Он поощряет игроков выступать на высоком уровне эксклюзив
Масалитин: ЦСКА повезло победить сегодня, это победа вопреки. Атака "Спартака", видимо, не в лучшей форме эксклюзив
"Спартак": руководство доверяет Витории, матч с ЦСКА не повлиял на это 10
Пономарев о дерби ЦСКА - "Спартак": неплохая игра. Возможно, наш футбол действительно прогрессирует 4 эксклюзив
Алексей Березуцкий - о дерби со "Спартаком": матч до первой ошибки. Очень рад, что ее совершили не мы
Литвинов - о поражении "Спартака" в дерби с ЦСКА: сейчас тяжелые времена для нашей команды. Это футбол, так бывает
Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера "Спартака" 1
Мостовой: кого из "Спартака" вообще сейчас вызывать в сборную? 1 эксклюзив
Мостовой - о московском дерби: было видно, что обе команды находятся в середине таблицы 1 эксклюзив
Непробиваемый Акинфеев и бесполезный Промес. Оценки матча ЦСКА - "Спартак" 4
Сергей Иванов: признаю, что ЦСКА повезло в дерби со "Спартаком" (видео)
Мухин - о матче со "Спартаком": почувствовал, что это дерби (видео) 2
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Рубином"
Дзюба: повлияла ли на меня новость о попадании в расширенный состав сборной? Вообще никак
ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в московских дерби 5
Дубль Дзюбы, великолепный Клаудиньо и удаление Слуцкого – "Зенит" без проблем обыграл "Рубин"
Семак оценил игру Дзюбы в матче с "Рубином"
Слуцкий назвал арбитра Иванова, удалившего его в матче с "Зенитом", профнепригодным 9
Все новости
-