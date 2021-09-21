— Может быть, Дзюба сам отказался, когда понял, что не попадет в окончательный список, хотя вчерашняя игра показала, что он в хорошей форме.
Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артема. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов— лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Смолова. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять, — рассказал Шупляков в интервью Sport24.
Вчера, 20 сентября, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил 33-летнего нападающего "Зенита" в расширенный список на матчи против Словакии и Словении, которые состоятся в октябре.
Сегодня Дзюба отказался от игры за сборную России, заявив, что его физическая форма не позволит помочь команде на 100%.
В нынешнем сезоне форвард в 10 матчах забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт игрока с "Зенитом" истекает следующим летом.
В сборной России Дзюба стал автором 30 голов и 16 голевых передач в 55 матчах.
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Первый тренер Дзюбы: Артем не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять
Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал отказ форварда от вызова в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"