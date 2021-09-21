Первый тренер Дзюбы: Артем не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артема Дзюбы, прокомментировал отказ форварда от вызова в сборную России.

Фото: ФК "Зенит"