- Об отказе Дзюбы играть за сборную узнал в раздевалке. Видел расширенный список, а через пару часов вышла новость об Артеме. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Рад, что попал в расширенный список. Хочется профессионально сыграть со "Спартаком" эти две игры, а потом поехать в сборную, где тоже очень важные игры, - передает слова Джикии "Чемпионат"
Ранее стало известно, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России на отборочные матчи к Чемпионату мира-2022 в Катаре против сборных Словакии и Словении. Форвард объяснил это решение своей плохой физической формой. В двух матчах Российской премьер-лиги, состоявшихся после этого, Дзюба забил 3 гола в ворота "Рубина" и "Крыльев Советов", а также организовал пенальти в ворота самарского клуба.
Джикия прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную
Центральный защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия дал комментарий о решении нападающего Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
Фото: EPA