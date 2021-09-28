Семин отметил, что тренерский штаб сборной России принял правильное решение, включив Миранчука в окончательную заявку национальной команды на октябрьские матчи квалификационного раунда ЧМ-2022. Отметим, что Алексей пропустил две последние игры "Аталанты" в Серии А. Без Миранчука в составе команда из Бергамо победила "Сассуоло" (2:1) и сыграла вничью с "Интером" (2:2).
"В команде, тем более в такой, как "Аталанта", чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина - свои. Он впервые не играл два матча подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов - это совершенно правильное решение", - сказал Семин.
Источник: ТАСС
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Семин: вызов Миранчука в сборную России - совершенно правильное решение
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин высказался о включении полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в состав сборной России на ближайшие матчи.
Фото: ТАСС