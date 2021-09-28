Газизов отметил, что попадание в заявку сборной на ближайшие матчи - серьезное достижение для Агаларова. Также он выразил уверенность в том, что форвард успешно будет выступать в сборной.
"Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадет в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведет", - сказал Газизов.
Источник: Чемпионат
Газизов - о включении Агаларова в заявку сборной: уверен в том, что Гамид не подведет
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал включение нападающего команды Гамида Агаларова в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи квалификационного этапа ЧМ-2022.
Фото: "Уфа"