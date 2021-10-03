Антон Зиньковский был включен в расширенный список сборной России на ближайшие матчи сборной, но не попал в окончательный состав национальной команды.
Вчера полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную для подготовки к октябрьским матчам против Словакии и Словении.
"С Карпиным не разговаривал, да и после игры с "Динамо" никакой беседы не было. Если понадоблюсь, то тренер или его помощники свяжутся со мной.
Про вызов Зелимхана Бакаева слышал. Здорово, что он в сборной. Поймите, лишь тренер принимает решение, кого нужно вызвать. Надеюсь, мое время придет", - сказал Зиньковский.
В текущем сезоне Зиньковский провел 10 матчей в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России. На счету 25-летнего футболиста 1 забитый гол и 3 результативных передачи в этим матчах. За самарский клуб Зиньковский выступает с 2019 года. В общей сложности за "Крылья" он сыграл в 96 матчах и забил 14 мячей.
Источник: Чемпионат
Не попавший в сборную России Зиньковский отреагировал на вызов Бакаева в команду
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался по поводу вызова в сборную России игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"