"Когда мы Эдика уговаривали остаться в сборной России, он пришел и сказал менеджменту: "С 12, 14 лет меня ни разу не вызывали ни в одну сборную, я не могу дальше рассчитывать, что меня когда-то вызовут". Насколько я знаю, Эдик счастлив. Это Армения, его любят. Но, наверное, это упущение", - сказал Галицкий.
Сперцян является воспитанником академии "Краснодара". За национальную команду Армении он дебютировал в марте этого года, на его счету 4 матча и 1 гол за сборную. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний полузащитник принял участие в 9-и играх, в которых отметился 2-я забитыми мячами и 2-я результативными передачами. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 млн евро.
Источник: "Коммент.Шоу"
Галицкий прокомментировал решение Сперцяна выступать за сборную Армении
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий высказался о решении хавбека "быков" Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении.
Фото: ФК "Краснодар"