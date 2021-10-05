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Карпин: Миранчук в плане физики в очень хорошем состоянии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матчей отбора на ЧМ-2022 рассказал о состоянии полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: РИА Новости
"В каком состоянии приехал Миранчук? В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии", - приводит слова Карпина "Спорт-экспресс".

В нынешнем сезоне в составе "Аталанты" Алексей Миранчук принял участие в пяти матчах во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, 8 октября сборная России в Казани померяется силами со Словакией, а три дня спустя в Мариборе сыграет против Словении.


Теги: Карпин Сборная России Миранчук Ал
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