"В каком состоянии приехал Миранчук? В великолепном. Отдохнувший. Полон сил и желания. Хочет играть. Наверное, не очень доволен, что не играет. Но в плане физики в очень хорошем состоянии", - приводит слова Карпина "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне в составе "Аталанты" Алексей Миранчук принял участие в пяти матчах во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу.
Напомним, 8 октября сборная России в Казани померяется силами со Словакией, а три дня спустя в Мариборе сыграет против Словении.
Карпин: Миранчук в плане физики в очень хорошем состоянии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матчей отбора на ЧМ-2022 рассказал о состоянии полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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