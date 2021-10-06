Напомним, ранее появилась информация о том, что Глушаков не поможет сборной России в октябрьских матчах из-за травмы задней поверхности бедра.
Вместе с тем, как сообщает "Матч ТВ", данная информация не соответствует действительности. Указывается, что Глушаков сможет принять участие в предстоящих матчах.
Отметим, что 8 октября сборная России примет в Казани команду Словакии. 11 октября коллектив Валерия Карпина проведет выездную игру со Словенией.
Источник: Глушаков не сыграет за сборную России в октябрьских матчах
СМИ: Глушаков сможет сыграть в ближайших матчах сборной России
Хавбек "Химок" и сборной России Денис Глушаков сможет поучаствовать в октябрьских матчах национальной команды в рамках квалификационного этапа ЧМ-2022.
Фото: "СЭ"