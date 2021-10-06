Комбаров отметил, что не расстроился из-за отказа Дзюбы от вызова в сборную на ближайшие матчи. По его словам, команда сможет добиться положительного результата и без Артема.
"Я не расстроился этому. Почему я должен расстраиваться из-за этого? И без него сборная покажет достойный результат. У нас есть, кому играть в нападении. От сборной я бы не отказался никогда. Единственная причина, почему можно не поехать в сборную - это травма. Других причин быть не может", - сказал Комбаров.
Напомним, Дзюба отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме. Изначально Артем был включен в расширенный состав команды на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в нынешнем месяце.
Источник: Спорт-Экспресс
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"Травма - единственная причина, почему можно не поехать в сборную". Дмитрий Комбаров - о решении Дзюбы
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров высказался о решении форварда "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России.
Фото: "Зенит"