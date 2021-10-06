Напомним, накануне СМИ сообщили, что Глушаков и Захарян досрочно покинули тренировку сборной России. Впоследствии появилась информация о том, что Денис пропустит октябрьские матчи национальной команды из-за повреждения задней поверхности бедра.
Вместе с тем, по данным источника, на сегодняшнем занятии в Новогорске Глушаков работает в общей группе. Также в общей группе тренируется Захарян.
Отметим, что 8 октября сборная России примет в Казани команду Словакии. 11 октября коллектив Валерия Карпина будет противостоять сборной Словении на выезде. Оба матча пройдут в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022.
Источник: Матч ТВ
Источник: Глушаков и Захарян тренируются в общей группе сборной России
Полузащитники сборной России Денис Глушаков и Арсен Захарян работают в общей группе на тренировке команды.
Фото: РИА Новости