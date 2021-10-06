В частности, Карпин сообщил, что полузащитники сборной России Арсен Захарян и Денис Глушаков провели тренировку в общей группе.
"Глушаков и Захарян провели всю тренировку в общей группе. Арсен, Денис сделали упражнения, посмотрим, как подействовала нагрузка. <...> Что касается составов на ближайшие матчи, человек семь-восемь уже определил, кто составляет скелет сборной", - сказал Карпин.
Также он рассказал о ментальной готовности команды. По словам Карпина, сборная России хорошо настроена на ближайшие матчи.
"Ментально команда готова на 100%. Физически не знаю, насколько хватит времени на такой прессинг, как с Хорватией", - заявил тренер.
Отметим, что 8 октября сборная России сыграет со Словакией в Казани. 11 октября команда Карпина встретится со Словенией на выезде. Обе игры пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.
Источник: Матч ТВ
Карпин: ментально сборная России готова на 100 процентов
Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал подготовку команды к ближайшим матчам.
Фото: РФС