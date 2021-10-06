"Я считаю, что Черчесов был очень хорошим тренером для сборной России. Я тоже помню, как его критиковали перед чемпионатом мира, но на самом турнире команда под его руководством играла великолепно. Он вернул вашей стране гордость за футбольную сборную", - цитирует Вайсса "Матч ТВ".
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе.
В пятницу, 8 октября, в Казани сборная России примет Словакию в рамках 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 21:45 мск. В марте этого года команды встречались в Трнаве. В той встрече победу одержали словаки со счетом 2:1.
Владимир Вайсс: Черчесов был очень хорошим тренером для сборной России. Он вернул стране гордость
Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс поделился мнением о работе экс-наставника национальной команды России Станислава Черчесова.
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