Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Наций УЕФА

Новости
Италия
1 - 2
ИспанияЗавершен

Бышовец: у сборной России очень большие проблемы, надо быть готовым ко всему

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы национальной команды в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: "Советский спорт"
"Сейчас у сборной России очень большие проблемы из-за потери основных игроков. Мы оказались не готовы к смене поколений. Есть очень молодые и перспективные игроки, но нет опыта. Надо быть готовым ко всему", - приводит слова Бышовца Sport24.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела в сентябре 3 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержали две победы - над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

8 октября в Казани подопечные Карпина сыграют со Словакией, а 11 октября в Мариборе - против Словении.

Сегодня стало известно, что помочь национальной команде не сможет полузащитник Денис Глушаков. На его место был вызван игрок "Ростова" Данил Глебов.


Теги: Бышовец Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Манчини прокомментировал поражение от Испании в Лиге наций
Сумасшедший матч в Милане! Кто ещё скажет, что Лига наций — лишний турнир?!
Энрике: мы довольны, что вышли в финал Лиги наций. Постараемся завоевать трофей
Бышовец: у сборной России очень большие проблемы, надо быть готовым ко всему 2
Владимир Вайсс: Черчесов был очень хорошим тренером для сборной России. Он вернул стране гордость 1
Италия проиграла впервые за 3 года, прервав серию из 37 матчей без поражений 2
Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций 2
"Смотрю, у меня сообщение от Валерия Георгиевича: "Футболистик, ты где?" Глебов - о вызове в сборную 4
Карасев удалил Бонуччи в полуфинальном матче Лиги наций (видео) 4
Глушаков: побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя 3
Семин - о Глебове: раз он получил вызов в сборную, значит заслужил 1
Терюшков: для Глушакова отъезд из сборной - не конец света. Думаю, Карпин его и в следующий раз вызовет 2
Гави стал самым молодым игроком в истории сборной Испании 1
Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России 1
Врач сборной России рассказал о травме Глушакова 3
Полузащитник "Ростова" Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова 2
Официально: Глушаков покинул расположение сборной России 3
Карпин заявил, что определился с составом сборной на матч против Словакии 4
Заболотный заявил, что готов быть капитаном сборной России 7
Карпин: почему Дзюба не кайфует от футбола в сборной? У него спросите 21
Италия - Испания: стартовые составы команд на полуфинальный матч Лиги наций 1
В УЕФА прокомментировали изображение Крыма частью Украины во время презентации логотипа Евро-2024 1
"Насмотрелся Лиги чемпионов". Заболотный - о праздновании гола "Спартаку" 4
Малком - лидер РПЛ по проценту успешных обводок 2
Карпин: ментально сборная России готова на 100 процентов 2
Гильерме: я хотел бы завершить карьеру в "Локо". Не думаю, что меня оттуда выгонят 2
Гильерме: нужна ли мне операция? Пока нет 1
Попов рассказал, чему его научил Федотов в "Сочи" 3
Мбаппе передал 1,5 миллиона евро премиальных на благотворительность 6
Ивелин Попов: Федотов - один из лучших тренеров в моей карьере 2
Все новости
-