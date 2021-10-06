"Сейчас у сборной России очень большие проблемы из-за потери основных игроков. Мы оказались не готовы к смене поколений. Есть очень молодые и перспективные игроки, но нет опыта. Надо быть готовым ко всему", - приводит слова Бышовца Sport24.
Под руководством Валерия Карпина сборная России провела в сентябре 3 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержали две победы - над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
8 октября в Казани подопечные Карпина сыграют со Словакией, а 11 октября в Мариборе - против Словении.
Сегодня стало известно, что помочь национальной команде не сможет полузащитник Денис Глушаков. На его место был вызван игрок "Ростова" Данил Глебов.
Бышовец: у сборной России очень большие проблемы, надо быть готовым ко всему
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил перспективы национальной команды в октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: "Советский спорт"