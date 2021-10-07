Стало известно, сколько Катар потратил на подготовку к ЧМ-2022

Посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани назвал сумму, которую государство затратило на подготовку к проведению чемпионата мира 2022 года.

Фото: Getty images





У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией", - сказал посол.



Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир состоится на 8 стадионах в 5 городах.



В группе H Россия занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. Отметим, что на ЧМ-2022 прямую путевку получат только победители групп, обладатели вторых мест будут бороться за право поехать в Катар в стыковых матчах.



Источник: "На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 млрд долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.У нас очень широкое взаимодействие с Россией в этом направлении. Мы смотрели, как Россия организовала чемпионат мира в 2018 году, это было прекрасно, блестяще, поэтому мы стремимся к обмену опыта с Россией", - сказал посол.Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир состоится на 8 стадионах в 5 городах. Сборная России принимает участие в отборочном турнире. Завтра подопечные Карпина в Казани сыграют против Словакии. Матч начнется в 21:45 мск. 11 октября в Мариборе российские футболисты проведут встречу против Словении. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск.В группе H Россия занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. Отметим, что на ЧМ-2022 прямую путевку получат только победители групп, обладатели вторых мест будут бороться за право поехать в Катар в стыковых матчах.Источник: ТАСС