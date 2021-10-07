По словам Колоскова, еще рано говорить о том, что в игре сборной России виден тренерский почерк Карпина. Почетный президент РФС также сравнил Карпина с предыдущим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. По его мнению, оба специалиста хорошо умеют мотивировать своих подопечных.
"Пока рано говорить о тренерском почерке. Была серьезная игра с Хорватами, но ни мы, ни они не были в оптимальной форме. Кипр и Мальта - не то, на чем можно проверить тренерскую способность команду каким-то образом сверхнастроить. Это качество было у сборной раньше - Карпин в этом смысле мало чем отличается от Черчесова. Оба хорошие мотиваторы и очень требовательные тренеры", - заявил Колосков.
Источник: Газета.Ru
"Оба хорошие мотиваторы и очень требовательные тренеры". Колосков сравнил Карпина и Черчесова
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе Валерия Карпина в должности главного тренера сборной России.
Фото: РФС