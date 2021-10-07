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Тренер Словакии оценил дебют Карпина в сборной России

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: Getty images
"Каждый тренер внедряет свои мысли в игру команды. Пока ваша команда провела только один сбор при Карпине, но его дебют получился таким, как мы ожидали. Команда играет по-другому, чем это было в Трнаве [при Станиславе Черчесове], но это объясняется подбором игроков, которые сейчас в сборной", - сказал наставник Словакии.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали две победы и один раз сыграли вничью. Во всех трех встречах Россия не пропустила ни одного мяча.

Завтра, 8 октября, Россия примет Словакию в Казани на "Ак Барс Арене". Игра начнется в 21:45 мск. Главным арбитром встречи будет испанский судья Антонио Матеу Лаос.

Источник: РИА Новости


Теги: Сборная Словакии Сборная России Карпин
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