"Каждый тренер внедряет свои мысли в игру команды. Пока ваша команда провела только один сбор при Карпине, но его дебют получился таким, как мы ожидали. Команда играет по-другому, чем это было в Трнаве [при Станиславе Черчесове], но это объясняется подбором игроков, которые сейчас в сборной", - сказал наставник Словакии.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела три матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали две победы и один раз сыграли вничью. Во всех трех встречах Россия не пропустила ни одного мяча.
Завтра, 8 октября, Россия примет Словакию в Казани на "Ак Барс Арене". Игра начнется в 21:45 мск. Главным арбитром встречи будет испанский судья Антонио Матеу Лаос.
Источник: РИА Новости
Тренер Словакии оценил дебют Карпина в сборной России
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: Getty images