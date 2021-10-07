"В чем сила сборной Словакии? Добротная команда, по каждому игроку говорить не буду. Сильные стороны - стандарты. Это, наверное, самое опасное. К этому надо отнестись внимательно. Давление на нас в каждом матче одинаково", - сказал Карпин.
Завтра, 8 октября, на "Ак Барс Арене" подопечные Карпина проведут матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Словакии. Игра начнется в 21:45 мск, обслуживать встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.
Сборные России и Словакии встречались в марте этого года в 3-м туре отборочного турнира ЧМ-2022. В том матче со счетом 2:1 победу одержали словацкие футболисты.
После 6-ти туров Россия занимает 2-е место в группе H, набрав 13 очков. Словакия идет следом, имея в активе 9 очков.
Источник: Матч ТВ
Карпин назвал сильные стороны сборной Словакии
Наставник сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022.
Фото: РФС