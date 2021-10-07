"Кто будет играть - завтра увидите. Конечно, Дюпин рассматривается, как и все другие голкиперы", - сказал Карпин.
В окончательный состав сборной России на октябрьские матчи вошли 4 голкипера: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер") и Матвей Сафонов ("Краснодар"). В сентябре все три матча ворота российской команды защищал Гильерме, который не пропустили ни одного гола.
После 6-ти туров Россия занимает 2-е место в группе H, набрав 13 очков. Словакия идет следом, имея в активе 9 очков.
Источник: "СЭ"
"Конечно, Дюпин рассматривается". Карпин - о вратаре в матче со Словакией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вратаре на матч квалификационного турнира ЧМ-2022 со Словакией.
Фото: РФС