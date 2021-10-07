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Тренер сборной Словакии: нам необходимо побеждать Россию

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от гостевого матча с национальной командой России в отборочном турнире ЧМ-2022.
Фото: Getty images
"В данный момент все, кто прибыл в Казань, готовы играть и находятся в хорошем состоянии. Мы в состоянии добиться результата и с теми игроками, которые у нас есть. То же касается и сборной России. У нее достаточно глубокий состав, чтобы компенсировать отсутствие Артема Дзюбы, Александра Головина и других.

На нас давит результат, нам необходимо побеждать, и это давит на нас", - сказал Таркович.

Матч между сборными России и Словакии пройдет завтра, 8 сентября, на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Испании: главный - Антонио Матеу Лаос, его помощниками станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервный - Хосе Луис Мунуэра. За систему ВАР будет отвечать Хуан Мартинес, его ассистент - Теодоро Собрино.

Сборная Словакии в сентябре сыграла вничью со Словенией (1:1), проиграла Хорватии (0:1), а также победила Кипр (2:0). В турнирной таблице группы H словацкие футболисты занимают 3-е место, набрав в 6 матчах 9 очков.

Источник: РИА Новости


Теги: Сборная Словакии Сборная России
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