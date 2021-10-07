По словам Лещенко, ему жаль, что форвард "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи. Российская команда может столкнуться со сложностями при игре в атаке в матче со Словакией, добавил певец.
"К сожалению, у нас просевшая линия нападения. Очень жаль, что Дзюба отказался. Я не знаю, кто будет сегодня забивать и играть впереди. Есть надежда на молодежь, может, выйдет Захарян. Трудно давать прогнозы, учитывая череду травм, которая преследует нашу сборную", - заявил Лещенко.
Отметим, что сегодня, 8 октября, сборная России встретится с командой Словакии в матче квалификационного раунда ЧМ-2022. Игра пройдет на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Лещенко: очень жаль, что Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением о проблемах сборной России в линии атаки.
Фото: "Зенит"