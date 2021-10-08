Мацуев: у сборной России не бывает нетрудных матчей

Известный российский пианист Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного этапа ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

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"У нашей сборной просто не бывает нетрудных матчей, поскольку мы понимаем ситуацию в таблице и в принципе уровень других команд усреднился. Конечно, [ждем] только победу, других вариантов быть не может, но от этого еще большая ответственность за результат. Мы оказались в той ситуации, что для того, чтобы даже занять второе место, нам нужно все равно выигрывать у всех конкурентов", - сказал Мацуев.



Отметим, что встреча Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября, в Казани на "Ак Барс Арене". Матч начнется в 21.45 по московскому времени.



Сборная России располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы H (13 очков). Словаки - на третьем месте (девять очков).



Источник: Мацуев, в частности, отметил, что ждет от сборной России победы в поединке против Словакии."У нашей сборной просто не бывает нетрудных матчей, поскольку мы понимаем ситуацию в таблице и в принципе уровень других команд усреднился. Конечно, [ждем] только победу, других вариантов быть не может, но от этого еще большая ответственность за результат. Мы оказались в той ситуации, что для того, чтобы даже занять второе место, нам нужно все равно выигрывать у всех конкурентов", - сказал Мацуев.Отметим, что встреча Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября, в Казани на "Ак Барс Арене". Матч начнется в 21.45 по московскому времени.Сборная России располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы H (13 очков). Словаки - на третьем месте (девять очков).Источник: Матч ТВ