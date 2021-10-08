Карпина поддержала мужа, исполнив песню "Валера" на фоне мечети Кул-Шариф, которая расположена на территории Казанского кремля.
"Все получилось спонтанно, просто гуляли перед сном с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне главного символа города. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали символ Казани, на фоне мечети. Сама песня символична.
Как отреагировал Карпин? Просто посмеялся. Прислал смайлики", - приводит слова Дарьи Карпиной "РБ Спорт".
Матч между сборными России и Словакии пройдет сегодня, 8 сентября, на "Ак Барс Арене" в Казани. Стартовый свисток в этой встрече будет дан в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Испании: главный - Антонио Матеу Лаос, его помощниками станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервный - Хосе Луис Мунуэра. За систему ВАР будет отвечать Хуан Мартинес, его ассистент - Теодоро Собрино.
Жена Карпина спела песню "Валера" на фоне мечети в Казани (видео)
"Все получилось спонтанно, никакой религиозной привязки нет". Дарья Карпина - о песне "Валера" на фоне мечети
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, почему исполнила песню "Валера" на фоне мечети.
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной