Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Россия
21:45
СловакияНе начат
П1 2X 3.2П2 4.4
Чехия
21:45
УэльсНе начат
П1 1.83X 3.35П2 5.2
Турция
21:45
НорвегияНе начат
П1 2.44X 3.3П2 3.1
Исландия
21:45
АрменияНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.25
Лихтенштейн
21:45
Северная МакедонияНе начат
П1 21X 7.6П2 1.16
Мальта
21:45
СловенияНе начат
П1 6.2X 3.55П2 1.67
Кипр
21:45
ХорватияНе начат
П1 14X 6.4П2 1.23
Латвия
21:45
НидерландыНе начат
П1 45X 13П2 1.06
Эстония
21:45
БеларусьНе начат
П1 2.8X 2.95П2 2.9
Гибралтар
21:45
ЧерногорияНе начат
П1 21X 8.2П2 1.15
Германия
21:45
РумынияНе начат
П1 1.11X 10П2 22

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Россия
1 - 0
Северная ИрландияПерерыв

Петржела: у Словакии неплохая команда, но в каждом матче я верю, что Россия победит

Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча Россия - Словакия в отборе на ЧМ-2022.
Фото: "Зенит"
По словам Петржелы, он верит в победу сборной России в предстоящей встрече. Также он заявил, что отказ форварда Артема Дзюбы от приглашения в сборную России не является большой потерей для национальной команды.

"Это будет очень тяжелая игра. У Словакии неплохая команда, но в каждом матче я верю, что Россия победит. Отсутствие игроков может повлиять на игру, а может не повлиять, другие ребята получат шанс показать тренеру себя, свой характер.

Ничего страшного, что Дзюба отказался, будут играть без него, это нормальная ситуация. Словакия - неплохой соперник, из сборной России сложно кого-то выделить, все примерно равны, игра покажет кто лучше, а кто хуже", - заявил Петржела.

Отметим, что матч Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября. Встреча состоится на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 мск.

Сборная России, набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда Словакии - на третьем месте с девятью очками в активе.

Источник: Матч ТВ


Теги: Петржела Сборная России Сборная Словакии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Щелкнуло в голове - так не может продолжаться". Агаларов - о переломном моменте в карьере
Хачатурянц зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ
В "Химках" рассказали, какое повреждение выявлено у Глушакова
Хачатурянц: АПЛ - то, к чему должен прийти российский футбол 4
Хачатурянц: я принял решение об отстранении Казарцева до конца года 4
Хачатурянц - о новом соглашении РПЛ с "Матч ТВ": увеличенный контракт был принят клубами с большим воодушевлением 1
Семак сообщил, когда Оздоев может вернуться в общую группу "Зенита"
Умяров, Марадишвили и Тюкавин - в стартовом составе молодежной сборной России на матч с Северной Ирландией
Боярский: к "Зениту" изменилось отношение. Это серьезный соперник, который может обыграть "Челси" и "Ювентус" 24
Петржела: у Словакии неплохая команда, но в каждом матче я верю, что Россия победит
Семак высказался о состоянии Караваева и Клаудиньо
Семак оценил шансы сборной России на победу в игре со Словакией 3
"Я даже не понял, о чем речь". Агаларов рассказал, как узнал о вызове в сборную России
"Сердара нужно любыми способами оставить в "Зените". Боярский - об интересе "Арсенала" к Азмуну 4
Агент Максименко и Умярова опроверг информацию о переговорах игроков со "Спартаком" по продлению контрактов 1 эксклюзив
СМИ: Антон Миранчук будет лечиться до середины декабря в Германии 1
Микель Артета признан лучшим тренером сентября в АПЛ
Источник: ФНЛ уволит часть основного менеджмента. На замену придут люди из РФС 1
Боярский: я не против Карпина, но на сегодняшний день он неопытен и неперспективен 28
Лапорта: Куман заслуживает доверия. Он - легенда "Барселоны"
Боярский: Дзюба не пойдет в сборную Карпина 47
Конте стал основным кандидатом на пост главного тренера "Ньюкасла"
Лепсая сообщил о своем уходе с должности директора по развитию ФНЛ
"Все получилось спонтанно, никакой религиозной привязки нет". Дарья Карпина - о песне "Валера" на фоне мечети 5
Радимов отреагировал на информацию о своей возможной отставке 5
Представитель МИД РФ: изображение Крыма частью Украины в презентации УЕФА является провокацией 10
Роналду признан лучшим игроком сентября в АПЛ
Источник: РФС и РПЛ продлят контракт на проведение чемпионата России на восемь лет 1
Агент Фавра опроверг информацию о переговорах с "Локомотивом"
Жена Карпина спела песню "Валера" на фоне мечети в Казани (видео) 9
Все новости
-