По словам Петржелы, он верит в победу сборной России в предстоящей встрече. Также он заявил, что отказ форварда Артема Дзюбы от приглашения в сборную России не является большой потерей для национальной команды.
"Это будет очень тяжелая игра. У Словакии неплохая команда, но в каждом матче я верю, что Россия победит. Отсутствие игроков может повлиять на игру, а может не повлиять, другие ребята получат шанс показать тренеру себя, свой характер.
Ничего страшного, что Дзюба отказался, будут играть без него, это нормальная ситуация. Словакия - неплохой соперник, из сборной России сложно кого-то выделить, все примерно равны, игра покажет кто лучше, а кто хуже", - заявил Петржела.
Отметим, что матч Россия - Словакия пройдет сегодня, 8 октября. Встреча состоится на казанской "Ак Барс Арене" и начнется в 21.45 мск.
Сборная России, набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда Словакии - на третьем месте с девятью очками в активе.
Источник: Матч ТВ
Петржела: у Словакии неплохая команда, но в каждом матче я верю, что Россия победит
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча Россия - Словакия в отборе на ЧМ-2022.
Фото: "Зенит"