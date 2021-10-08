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Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал игру сборной России в матче со Словакией.
Фото: личный архив Ашота Хачатурянца
Напомним, россияне в этой встрече одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.

"Результат определенно есть. Есть три очка. В игре, конечно, есть объективные причины, по которым мы не смогли сыграть в полную силу - это травмы. Очень здорово Карпин провел все нужные замены, все они были эффектные. Это очевидно хорошая тренерская работа", - сказал Хачатурянц.

После этого матча подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать второе место в группе H. Столько же баллов набрали и сборная Хорватии, которая сегодня в гостях обыграла Кипр со счетом 3:0. Хорваты лидируют в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре Россия в гостях сыграет против Словении, а Хорватия на своем поле примет Словакию. Игры 8-го тура состоятся 11 октября.

Источник: "СЭ"


Теги: Хачатурянц Сборная России Сборная Словакии
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