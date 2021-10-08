"Это разочарование. Мы могли добиться результата, нам нужно было набирать очки. Мы были лучше в этой игре, но мы все равно проиграли. Я не могу винить игроков. Главная проблема, что соперники оказались эффективнее в последней стадии атаки", - сказал тренер Словакии.
Словакия проиграла в Казани сборной России со счетом 0:1. В свои ворота в первом тайме мяч срезал защитник словаков Милан Шкриньяр. Словакия после 7 туров имеет в активе 9 очков и занимает 4-е место в группе H.
В следующем туре словацкие футболисты в гостях сыграют против национальной команды Хорватии. Матч 8-го тура состоится в понедельник, 11 октября, и начнется в 21:45 мск.
Источник: Sport24
Тренер Словакии: мы были лучше России, но все равно проиграли
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал поражение от России (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
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