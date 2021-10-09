"Я бы этот матч охарактеризовал как "игрой меньше - тремя очками больше". Не сказать, что мы были очень плохие, но... Я думаю, здесь сильно повлиял гол, который мы забили.
Нам очень не хватало Александра Головина - того мотора, который смог бы выводить мяч из обороны. Хорошо, что мы победили, но в Словении будет еще сложнее", - цитируют Радимова "Известия".
Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр.
Россияне одержали третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ-2022. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая накануне в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словакия, имея в активе 9 очков, опустилась на 4-е место.
11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией (21:45 мск).
Радимов: хорошо, что победили Словакию, но в Словении будет еще сложнее
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Словакия (1:0).
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