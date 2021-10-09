Напомним, россияне в этой встрече одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.
"Отскок года? Ну и что? Давайте реально смотреть на вещи. Мы сейчас где-то в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны во что бы то ни стало обыгрывать словаков? Все постепенно должно развиваться. Сегодня сделали шажок вперед. Только так и можно обрастать мясом молодым, еще неопытным ребятам", - приводит слова Орлова "СЭ".
После этого матча подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать второе место в группе H. Столько же баллов набрали и сборная Хорватии, которая сегодня в гостях обыграла Кипр со счетом 3:0. Хорваты лидируют в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре Россия в гостях сыграет против Словении, а Хорватия на своем поле примет Словакию. Игры 8-го тура состоятся 11 октября.
Орлов: Россия сейчас в подвале европейского футбола. Почему мы обязаны обыгрывать словаков?
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в матче против Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Фото: ФК "Зенит"