Напомним, россияне в этой встрече одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.
"Нет никаких впечатлений. Откройте статистику и все будет понятно. Команда, которая не бьет по воротам, не может выигрывать, но наша - выигрывает. Куда мы собираемся ехать играть? Позорище.
Они не могут больше двух точных пасов сделать, максимум - три. Убожество какое-то. Не знают, что делать абсолютно. Нет никакой модели игры. Гол совершенно случайный забили. Это не игра, не футбол", - сказал Лоза.
После этого матча подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать второе место в группе H. Столько же баллов набрали и сборная Хорватии, которая сегодня в гостях обыграла Кипр со счетом 3:0. Хорваты лидируют в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре Россия в гостях сыграет со Словенией, Хорватия примет Словакию, а Кипр на своем поле встретится с Мальтой. Все матчи состоятся в понедельник, 11 октября.
Источник: РБ Спорт
"Позорище! Убожество какое-то! Не могут отдать больше двух точных пасов". Лоза - о сборной России
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал сборную России после матча 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 со Словакией (1:0).
Фото: ТАСС