"Смолов в первом тайме нанес два удара, которые были заведомо бесполезны, не несли никакого смысла. Лучше бы отдал передачу и мог развить атаку. Переоцененный и перехваленный форвард, ему будет тяжело бороться за место в основе. Смолов уже не тот, который был раньше. Он не лидер и не боец, не умеет заводить команду, не может обострять даже", - сказал Драганов.
Нападающий Федор Смолов во вчерашнем матче 7-го тура квалификационного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (1:0) вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.
Смолов в текущем сезоне провел 13 матчей в составе "Локомотива" во всех турнирах, в которых забил 6 голов. Последний раз за клуб 31-летний форвард забил еще в августе - в ворота "Динамо" в РПЛ.
В составе сборной России Федор сыграл в 42 матчах, на его счету 15 забитых мячей.
Источник: Metaratings
"Смолов - переоцененный и перехваленный форвард". Бывший вице-президент РФС - об игроке "Локо"
Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Василий Драганов раскритиковал нападающего сборной России Федора Смолова за игру в матче со Словакией (1:0).
Фото: РФС