Напомним, россияне в этой встрече одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника словаков Милана Шкриньяра.
"Самое важное, что победа, команда двигается вперед. Есть возможность поехать на чемпионат мира, игроки услышали Карпина. Были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат, игроки выполняли все его задания. Я смотрю с позитивом на эти вещи, игроки поняли требования тренера", - сказал Семин.
После этого матча подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать второе место в группе H. Столько же баллов набрали и сборная Хорватии, которая сегодня в гостях обыграла Кипр со счетом 3:0. Хорваты лидируют в группе благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре Россия в гостях сыграет со Словенией, матч пройдет 11 октября.
Источник: Матч ТВ
Семин: игроки сборной России услышали Карпина и поняли его требования
Бывший главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин высказался о победе сборной России над командой Словакии в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости