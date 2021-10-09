"Результат есть, с игрой сложнее, говорили об этом все комментаторы, понимающие и не понимающие в футболе.
Я желаю тренеру очень большой удачи. Ему приходится работать с игроками, которые есть. Пока удивляют только количеством синяков, два игрока светили так, что на стадионе можно было играть без освещения. Вратарь порадовал, фартовые, но к этому нужно прибавить то, что делает из игрочишки - футболиста. Но не мне их судить", - сказал Соловьев.
Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр.
Россияне одержали третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ-2022. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая накануне в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словакия, имея в активе 9 очков, опустилась на 4-е место.
11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией (21:45 мск).
Источник: Матч ТВ
Владимир Соловьев - о матче сборной России: результат есть, с игрой сложнее
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости