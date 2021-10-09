Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 2
БалтикаЗавершен
Енисей
1 - 1
РоторЗавершен
Велес
3 - 1
Краснодар-2Завершен
Олимп-Долгопрудный
2 - 0
ФакелЗавершен
Спартак-2
0 - 1
АкронЗавершен
Текстильщик
1 - 1
ТомьЗавершен
Волгарь
0 - 2
Металлург ЛпЗавершен
Кубань
0 - 2
НефтехимикЗавершен
Алания
1 - 0
ОренбургЗавершен
Торпедо
1 - 1
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 2
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Литва
3 - 1
БолгарияЗавершен
Шотландия
3 - 2
ИзраильЗавершен
Швеция
3 - 0
КосовоЗавершен
Грузия
0 - 2
ГрецияЗавершен
Азербайджан
0 - 3
ИрландияЗавершен
Финляндия
1 - 2
УкраинаЗавершен
Молдова
0 - 4
ДанияЗавершен
Польша
5 - 0
Сан-МариноЗавершен
Венгрия
0 - 1
АлбанияЗавершен
Андорра
0 - 5
АнглияЗавершен
Люксембург
0 - 1
СербияЗавершен
Швейцария
2 - 0
Северная ИрландияЗавершен
Фарерские острова
0 - 2
АвстрияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Португалия
3 - 0
КатарЗавершен

Владимир Соловьев - о матче сборной России: результат есть, с игрой сложнее

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал победу сборной России над Словакией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
"Результат есть, с игрой сложнее, говорили об этом все комментаторы, понимающие и не понимающие в футболе.

Я желаю тренеру очень большой удачи. Ему приходится работать с игроками, которые есть. Пока удивляют только количеством синяков, два игрока светили так, что на стадионе можно было играть без освещения. Вратарь порадовал, фартовые, но к этому нужно прибавить то, что делает из игрочишки - футболиста. Но не мне их судить", - сказал Соловьев.

Сборная России победила на своем поле команду Словакии со счетом 1:0. Мяч в свои ворота в середине первого тайма срезал защитник словаков Милан Шкриньяр.

Россияне одержали третью победу подряд в отборочном турнире ЧМ-2022. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая накануне в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словакия, имея в активе 9 очков, опустилась на 4-е место.

11 октября Россия в Мариборе встретится со Словенией (21:45 мск).

Источник: Матч ТВ


Теги: Соловьев Сборная России Сборная Словакии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Криштиану Роналду побил рекорд Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные
Гол Цубера помог Швейцарии победить Северную Ирландию в отборе на ЧМ-2022
Дания забила четыре мяча Молдавии, Австрия обыграла Фарерские острова
Англия разгромила Андорру, Польша победила Сан-Марино в отборочном турнире ЧМ-2022
Источник: "Фиорентина" заинтересовалась нападающим "Спартака" Ларссоном 12
Тренер "Алании": Жирков может пополнить команду? Я сомневаюсь 1
Калиниченко оценил игру сборной Украины в матче с Финляндией
Слуцкий - об игре 16-летних защитников с "Краснодаром": против Кордобы им еще рановато
Дюпин не примет участия в матче со Словенией 3
Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу в матче с Финляндией
Владимир Соловьев - о матче сборной России: результат есть, с игрой сложнее 2
Роналду приобрел камеру для криотерапии за 59 тысяч евро 2
В Словакии призвали реформировать сборную страны после поражения от России 7
Ирландия победила Азербайджан, Шотландия оказалась сильнее Израиля
Швеция разгромила Косово, Греция в концовке вырвала победу над Грузией
Украина одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022, обыграв в гостях Финляндию 1
Как дела у главного провала в трансферной истории "Спартака"? Тиль забил 12 голов за 15 матчей в Голландии и стал игроком месяца 9
Семин: игроки сборной России услышали Карпина и поняли его требования 2
Рангник может покинуть "Локомотив" ради работы в "Ньюкасле" 12
Ролан Гусев станет тренером молодежки ЦСКА 2
Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче с Италией
Павлов: сегодня была моя последняя игра в ранге главного тренера "Текстильщика"
Арустамян: тренер молодежки ЦСКА Аксенов возглавит "Текстильщик" 1
"Торпедо" и "КАМАЗ" сыграли вничью в матче с тремя удалениями 1
"Алания" обыграла "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ 2
Директор "Ньюкасла": мы будем работать на трансферном рынке, чтобы подписать игроков мирового класса
Кришито: новые владельцы "Дженоа" кажутся очень серьезными людьми, которые хотят добиться успеха
"Краснодар" переиграл "Рубин" в товарищеском матче 2
Босния и Герцеговина победила Казахстан в матче отбора на ЧМ-2022 1
Реднапп: Миранчук соответствует уровню "Аталанты"
Все новости
-